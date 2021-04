Alexandre Vincendet (LR) : "Il y a eu une bataille d'idées, il y a eu élection, c'est tranché"

Lundi soir, Alexandre Vincendet était réélu président des Républicains du Rhône et de la Métropole de Lyon avec plus de 56% des voix des militants. Dans le camp d'en face, celui de Jérôme Moroge, certains ont évoqué des difficultés à réaliser une campagne équitable.

"Renaud Pfeffer m'avait expliqué dans mon bureau il y a 3 semaines que j'allais perdre selon son pointage. Donc il ne peut pas m'expliquer qu'il fallait que je me retire parce que ce serait dommage pour mon parcours d'avoir une défaite et de me proposer la place de secrétaire départemental, et puis après la défaite de dire que la campagne n'était pas équitable", leur répond Alexandre Vincendet.

"Il y a eu un concurrent, il y a eu une bataille d'idées, il y a eu débat, il y a eu élection, c'est tranché", poursuit le maire de Rillieux-la-Pape.

Jérôme Moroge avait été poussé à la candidature par Laurent Wauquiez. De quoi geler les relations entre la Région et Alexandre Vincendet ? "Laurent Wauquiez, je vais le soutenir pour les élections régionales, je suis à ses côtés, on va construire ensemble cette liste", dédramatise le patron des LR du Rhône.

Pour les prochains mois, Alexandre Vincendet estime qu'"il y a beaucoup de travail, (...) j'ai envie de donner à ma famille politique tout ce qu'elle me donne depuis des années".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.