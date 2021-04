Lyon : des tables en bord de route pour accompagner la piétonnisation de la Confluence 

Et ce lundi matin, les Lyonnais ont pu découvrir une nouvelle installation dans le quartier. Ce weekend, trois tables ont été installées entre le centre commercial et l’Hôtel, de Région, à quelques mètres du tramway et de l’aire de retournement des rames.

Deux espaces pour s’asseoir devant une table ont été mis à disposition des habitants et travailleurs de la zone. En bois, le mobilier pourrait néanmoins mal vieillir. De plus, ces lieux pour pique-niquer sont pour le moment inutilisés, sûrement à cause de leur lieu d’implantation pas franchement accueillant.

Ce qui tranche avec les autres structures, là encore en bois, qui ont été implantées dans la zone piétonnisée, et qui commencent à être adoptées par les habitants comme en témoigne certaines vidéos publiées sur les réseaux sociaux.

Pour rappel, l’ensemble de ces aménagements avait été promis par la municipalité écologiste, dans le cadre de la piétonisation du quartier.

J.N.