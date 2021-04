Pour Sandrine Runel (PS), Emmanuel Macron "joue au jeu dangereux de l'extrême-droite" avec les états généraux de la laïcité

Plusieurs intellectuels doivent s'exprimer sur ce sujet brûlant, ainsi que des associations comme la Licra ou des jeunes qui seront consultés sur Internet.

Pour Sandrine Runel, adjointe PS au maire de Lyon chargée des Solidarités et de l'Inclusion sociale, l'évènement arrive au mauvais moment : "On peut légitimement s'interroger sur la temporalité des ces états généraux, alors que le texte (sur la loi séparatisme ndlr) vient d'être adopté en première lecture au Sénat. Une habitude de notre gouvernement, qui consiste à voter une loi et réfléchir à sa portée ensuite".

Pour la présidente du groupe Socialistes à la Ville de Lyon, c'est une "tentative d'anesthésie du débat public, en incitant les polémistes à débattre au gré des propositions hors-sol des ministres".

"En faisant de la laïcité une notion politique, le gouvernement joue à un jeu dangereux, celui de l'extrême droite, selon Sandrine Runel. Au final, ne doutons pas que Jupiter finira par orienter le débat de la manière qui l'arrange".