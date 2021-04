Patrick Bertrand (Solycuba) : "Une pénurie alimentaire et de médicaments jamais vue depuis 30 ans à Cuba"

Cette semaine, Cuba tourne la page Castro avec le départ de Raul Castro de son poste de premier secrétaire du Parti communiste cubain.

Mais l'île est dans une situation de plus en plus critique, accentuée par la pandémie. Avec "une pénurie alimentaire et de médicaments" selon Patrick Bertrand, directeur de Solycuba. Une situation jamais vue "depuis 30 ans" selon lui.

Pour Patrick Bertrand, c'est aussi parce que Cuba n'a plus de soutien : "Le Venezuela est en difficulté, donc il n'y a plus l'aide du régime Maduro".

Il y a pourtant cinq fois moins de Covid et vingt fois moins de morts qu'en France. "Cuba est un exemple pour tout le monde", selon Patrick Bertrand.

Solycuba s'occupe donc d'apporter des vêtements, des produits d'hygiène et des médicaments d'abord aux orphelins et aux personnes démunies.

