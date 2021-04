Villeurbanne : plusieurs collectifs saisissent le Conseil Constitutionnel contre la loi "sécurité globale"

A 11h, place Lazare-Goujon, le collectif "NON Loi Sécurité Globale" a tenu une conférence de presse pour contester et demander l’abrogation complète de la loi "sécurité globale".

Cette conférence de presse fait suite à l’adoption définitive de la loi le 15 avril dernier par le Parlement.

Le collectif, accompagné d’autres organisations, a présenté leur saisine citoyenne du Conseil Constitutionnel pour "préserver les libertés". Cette action est en lien avec la coordination nationale "Stop loi sécurité globale".

Selon eux, les différents articles de cette loi "portent atteinte aux droits et libertés que la constitution garantit" comme "le droit au respect de la vie privée", ou encore "la légalisation sans garantie suffisante de l’utilisation des drones".

L’article 24, qui reste le plus contesté, porterait "une atteinte évidente aux principes de légalité des délits et des peines, au droit à la sureté, et fait peser sur la liberté d’expression ainsi que sur la liberté de la presse une grave menace".

Ce jeudi, le premier ministre Jean Castex a saisi le Conseil Constitutionnel sur la loi "sécurité globale" pour lever "tout doute".

J.N