Jeanine Paloulian : "Génocide arménien : un 24 avril de la colère"

Ce samedi, le CCAF et la Ville de Lyon participeront en petit comité à la commémoration du génocide arménien place Antonin-Poncet. L'après-midi, un défilé partira du consulat turc pour rejoindre à nouveau la place où se trouve le mémorial.

"C'est un 24 avril pas tout à fait comme les autres, selon Jeanine Paloulian. Ce n'est pas seulement le 24 avril de la mémoire, c'est aussi celui de la colère. Parce qu'il y a moins de 6 mois, il y a eu une guerre avec l'Azerbaïdjan qui a envahi le Karabagh avec la complicité de la Turquie. Nous voulons crier notre colère, parce que pendant ce temps-là, les organisations internationales et l'Europe en particulier a courageusement détourné la tête. Le courage de l'Europe, on le connaît depuis longtemps..."

Aux accusations d'exporter un conflit qui ne concernerait pas la France, Jeanine Paloulian répond : "Ce n'est plus seulement une question de Turcs et d'Arméniens. Si c'était seulement cela, nous ne dirions pas notre inquiétude. Nous sommes des citoyens de la République française et aujourd'hui, c'est la République qui doit s'inquiéter et doit prendre des dispositions".

Il est "urgent de faire une loi de pénalisation du négationnisme" selon elle.

L'an dernier, d'importants affrontements entre Loups Gris et des Arméniens ont conduit à la dissolution du groupuscule turc d'ultradroite. "Nous savons parfaitement que les loups chassent en meute et qu'ils continuent. Ils sont abreuvés tous les jours par la télévision turque", conclut Jeanine Paloulian.

