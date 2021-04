Près de Lyon : le pont de Couzon fermé jusqu'à nouvel ordre après le passage d'un 32 tonnes

Alors que la circulation sur l'édifice est interdite au plus de 3.5t, c'est un camion de plus de 30 tonnes qui a franchi le pont de Couzon dans le Nord de la Métropole de Lyon. Résultat : une infrastructure largement fragilisée qui a entrainé la fermeture en urgence du pont.

Dans un communiqué édité ce lundi, la Métropole de Lyon a annoncé qu'il restera interdit à la circulation "jusqu'à la réalisation de travaux de réparation".



La majorité appelle à la "responsabilité de tous" concernant le pont de Vernaison

Si un drame a été évité à Couzon, c'est un autre pont qui sème la discorde en ce moment, à Vernaison. Dans ce même communiqué, les services de la Métropole ont rappelé que l'ouvrage allait être soumis à une mise à sens unique. Cette mesure avait provoqué quelques actes de résistance de la part des maires de Solaize et de Vernaison. "Ils s'opposent aux mesures de sécurité permettant de maintenir une ouverture partielle du pont", a dénnoncé Jean-Charles Kohlhaas en rappelant les récents drames de Mirepoix (2019) et Gênes (2018). Bruno Bernard, le président de la Métropole, appelle lui à un "maintien de la responsabilité de tous pour mettre en oeuvre les solutions les plus pertinentes".