Le maire de Villeurbanne rencontre Roselyne Bachelot pour officialiser le label "Capitale française de la culture"

Cédric Van Styvendael, maire PS de Villeurbanne, s’est rendu à Paris accompagné de son adjoint à la Culture, Stéphane Frioux afin de rencontrer la ministre de la culture, Roselyne Bachelot pour officialiser le label "Capitale française" de la culture 2022 obtenu très récemment.

Cette officialisation, par la signature de conventions avec le ministère et la Caisse des dépôts, devait également permettre un travail sur les "grands enjeux de ce premier titre" ainsi que sur les centres culturels qui seront créés en automne, dans 26 groupes scolaires de la ville.

Le maire de Villeurbanne a aussi remercié les acteurs culturels de la ville, "nombreux et inventifs et qui ont porté haut cette candidature, les élus qui ont construit une politique culturelle remarquable depuis plus de 20 ans, les soutiens et acteurs culturels de la métropole lyonnaise, prêts à prendre leur part dans cette année "capitale"".

Il a de plus réaffirmé sa volonté de placer la jeunesse "au cœur du projet".

"Une jeunesse qui paie un lourd tribut dans cette crise. Il est temps de lui faire confiance dans les actes et pas seulement dans les slogans ! Les politiques culturelles sont une occasion de réécrire un récit commun, de mobiliser les citoyens, d’exprimer la meilleure part de chacun, de rencontrer les différences dans ce qu’elles nous nourrissent plutôt que dans ce qu’elles nous menacent".

"Ce titre n’est pas un aboutissement mais le début d’une aventure. Il nous oblige plus qu’il nous honore. Comptez sur nous pour travailler d’arrache-pied et être à la hauteur de la promesse !", conclut Cédric Van Styvendael.