Près de Lyon : les deux mineurs qui avaient fugué ont été retrouvés en Italie

Les deux mineurs qui avaient fugué à pied de la commune rhodanienne lundi matin ont été retrouvés sain et sauf ce mercredi matin en Italie. Selon la gendarmerie du Rhône, le duo a été trouvé par les forces de l’ordre à Gênes. D’après Le Progrès, c’est lors d’un banal contrôle des carabiniers que les deux jeunes, souffrant de dépression et âgés de 15 et 14 ans, ont été identifiés.

D’après les premiers éléments, ils étaient allés en train à Marseille puis avaient rallié l’Italie dans des circonstances encore inconnues. Les parents se sont rendus sur place pour récupérer les jeunes fugueurs amoureux.

Les militaires du Rhône indiquent que "les réseaux sociaux ont été une aide très précieuse pour les enquêteurs, permettant de suivre le cheminement des deux jeunes" et demandent désormais à ceux qui ont partagé l’appel à témoin de supprimer la publication "pour le bien-être des jeunes".