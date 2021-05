Villeurbanne : ils tournent un clip de promotion du mortier en tirant vers la mairie et le commissariat

Il était 23h à Villeurbanne quand l'écho de plusieurs détonations a rebondi sur les façades des immeubles du centre-ville. Et pour cause : des individus enchainaient les tirs de mortier sur la place Lazare-Goujon.

Dans une vidéo que nous avons pu nous procurer, on peut voir un groupe de jeunes user de leurs artifices sous les fenêtres du maire.

Il s'agit là du tournage d'un clip publicitaire tourné dans le but de vendre ces engins pyrotechniques, souvent utilisés contre les forces de l'ordre. Pour les besoins de la démonstration, ces "vendeurs" ont ensuite tiré sur le commissariat de la police municipale villeurbannaise rue Michel-Servet.

Auncune interpellation n'aurait été menée.