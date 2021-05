"Je suis le prix de votre liberté" : harcelée pour avoir critiqué l'islam, la jeune Mila va publier un livre

Intitulé "Je suis le prix de votre liberté", le livre sortira le 23 juin prochain aux éditions Grasset. L'adolescente, originaire de Villefontaine dans le nord-Isère, y "raconte son parcours", et "décrit la violence d'une époque intoxiquée aux réseaux sociaux", indique la maison d'édition.

Cela fait maintenant plus d'un an que la jeune fille est la cible de menaces de mort et de viol pour avoir critiqué l'islam dans une vidéo diffusée sur internet en janvier 2020. Elle avait dû être déscolarisée de son établissement dans le Rhône, puis intégrée dans un lycée militaire. Mila vit toujours sous protection policière. A noter que cinq personnes seront jugées le 3 juin prochain à Paris pour harcèlement moral et menaces de mort.