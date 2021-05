Un élu de Vénissieux interpelle les candidats aux régionales : "Nous sommes les oubliés de vos projets, nos enfants ne sont pas votre priorité"

Mais pour Lotfi Ben Khelifa, aucun ne porte visiblement de projets pour la banlieue. Elu à Vénissieux et célèbre opposant de la maire communiste Michel Picard, il estime "urgent de s'atteler à l'avenir de notre jeunesse dans nos quartiers". Et pour cela, la Région dispose de leviers et de compétences comme la formation, l'apprentissage ou l'aide à la création de microentreprise.

"Il est dommage que ces compétences ne soient pas régaliennes, car on constate, que, à chaque élection, les questions sur la formation, l’apprentissage et la création d’entreprise, pour notre jeunesse demeurent secondaires. Un peu comme sur le modèle américains, ces sujets sont de plus en plus délégués à des associations, qui, sont certes pleines de bonnes volontés mais qui sont bien loin d’avoir les moyens de faire réellement bouger les choses", regrette Lotfi Ben Khelifa dans une lettre ouverte postée sur les réseaux sociaux.

"Lorsqu’on est en campagne, il est facile de venir faire des photos au marché des Minguettes ou au Mas du Taureau à Vaulx-en-Velin. Il est facile de s’afficher dans les quartiers populaires le temps d’un joli discours et de quelques vagues promesses. Mais pour proposer des solutions concrètes, innovantes, il faut bien plus qu’un beau sourire et quelques poignées de mains : Il faut une volonté, réelle, forte et inébranlable. Il faut se soucier réellement de nous, habitants des quartiers populaires, de notre jeunesse qui part à la dérive et de son avenir", tacle celui qui s'est mis en retrait du Parti socialiste, et dont les mots peuvent viser tous les candidats, même si cela semble concerner en premier lieu Najat Vallaud-Belkacem.

Lotfi Ben Khelifa, qui s'adresse donc aux neuf candidats des régionales en Auvergne-Rhône-Alpes, conclut avec un constat, qui explique selon lui la flambée de l'abstention : "Nous sommes les oubliés de cette campagne, nous sommes les oubliés de vos projets, nos enfants ne sont pas votre priorité".