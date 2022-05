Législatives : Lotfi Ben Khelifa renonce à se présenter dans la 14e circonscription du Rhône

Lotfi Ben Khelifa a annoncé qu'il ne serait pas candidat aux élections législatives, en dissidence de la NUPES.

Le conseiller municipal PS de Vénissieux se "refuse à être celui qui divise ou celui qui permettrait la victoire d'Emmanuel Macron pour 5 ans de plus" mais "partage la déception des électeurs qui voyaient en (sa) candidature une alternative entre le libéralisme et l extrémisme".

Lotfi Ben Khelifa se refuse toutefois à déclarer qu'il votera pour le candidat de la NUPES Idir Boumertit, membre de la majorité vénissiane.

"Sachez que je ne baisse pas les bras, que je continuerai de m' investir sans relâche pour notre commune et notre circonscription et que je serai toujours aux services des habitants et de l'intérêt général", conclut-il.