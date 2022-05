Législatives : Stéphane Gomez et Lotfi Ben Khelifa aidés par Carole Delga pour s’opposer à la NUPES dans le Rhône ?

Jean-Luc Mélenchon n’imaginait probablement pas qu’il serait si mal accueilli par endroits par ses partenaires de gauche.

Le leader de la France Insoumise y est clairement pour quelque chose : ne disposant pas de figures locales à Lyon et son agglomération, il a parachuté des proches et préempté des circonscriptions sous prétexte de son score à la présidentielle, faisant fi de l’ancrage des écologistes, communistes et socialistes.

En France, celle qui mène la fronde contre la NUPES, c’est Carole Delga, présidente de la Région Occitanie. Le Figaro révèle qu’elle a tenu une réunion en visioconférence vendredi soir avec 400 élus et militants dans le but de leur permettre de renforcer leurs candidatures dissidentes face à l’union de la gauche.

Selon nos informations, le Rhône n’était évidemment pas oublié. Stéphane Gomez, adjoint au maire de Vaulx-en-Velin, et Lotfi Ben Khelifa, conseiller municipal de Vénissieux, se sont rapprochés de l’initiative visant à fédérer les socialistes déçus. Le premier veut la 7e circonscription où a été investi Abdelkader Lahmar pour la NUPES, le second se présenterait dans la 14e circonscription, où Michèle Picard (PCF) est déjà partie en dissidente face à Taha Bouhafs, puis Idir Boumertit.

Outre les socialistes, Carole Delga, qui fait équipe avec l’ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, a également fait un pas en direction du Parti radical de gauche.

Avec des moyens et de l'organisation, les dissidents de la NUPES feront-ils capoter le projet de Jean-Luc Mélenchon de finir à Matignon ?