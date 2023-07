Les derniers seront les premiers

Les maires de banlieues sont partis à la rencontre d’Emmanuel Macron pour donner des solutions aux maux de nos cités.

Macron les a écoutés avec attention, comme les services de l’Etat le font souvent.

Le souci dans cette belle pièce de théâtre que le président nous demande d’applaudir, c’est que les émeutes sont en partie dues à la politique municipale de beaucoup de ces mêmes maires.

C’est comme si un moniteur d’auto-école demandait conseil à un chauffard multirécidiviste, ça ne semble pas être le bon chemin. En effet, partout en France, les banlieues qui ont pris feu ont toutes le même passé et sans doute le même avenir :

- une surexposition de logement sociaux de grande précarité

- de multitudes d’association gavées aux subventions qui ont pour but principal d’avoir encore plus de subventions et de faire réélire leur mécènes

- une police municipale extrêmement laxiste qui pour certaines ne sont mêmes pas armées, et une police nationale, tétanisée par le risque d’une bavure filmée, et sous équipée en matériel

- les emplois municipaux pour beaucoup réservés aux zélés fans de la majorité voire leurs familles qui n’habitent même pas la ville

- des structures culturelles financées pour les populations les plus fragiles qui sont squattées par les bobos lyonnais avec une programmation incompréhensible pour le commun des mortels… Les écoles de musiques, théâtres, arts plastiques, cinémas n’attirent pas d’habitants des quartiers prioritaires.

- Le refus quasi systématique de la vidéosurveillance, avec des arguments qui sentent bon l’anarchie

- un lien malsain avec les offices HLM comme avec la Métropole de Lyon, qui s’apparente à une bande organisée qui entraîne mauvais entretien des tours, déchetterie à ciel ouvert saupoudré de voitures-épaves et des rues à la propreté d’un pays du tiers monde

Ils ne font clairement pas partie de la solution mais du problème.

L’Anru, agence nationale rénovation urbaine, comme l’Education nationale, comme la préfète et la magistrature devraient les fuire et non les écouter docilement. Michèle Picard pour Vénissieux, Hélène Geoffroy pour Vaulx-en-Velin, Christian Duchêne pour Saint-Fons, Olivier Berzane pour Lyon 8e ne devraient, pour le bien-être de notre belle métropole, pas être écoutés, mais réprimandés sévèrement.

Farid Ben Moussa

Conseiller municipal de Vénissieux,

Trésorier de l'association No Ghetto