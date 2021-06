Lyon : Eiffage Construction Rhône Loire s'occupera de la reconstruction de la nouvelle Cité Administrative

C'est Eiffage Construction Rhône Loire qui a été désigné pour ce projet. L'entreprise sera accompagnée des cabinets d’architectes "Snohetta Studio" et "Z architecture".

"Cette construction s’inscrit dans la modernité et la durée. Elle permet de répondre aux besoins actuels des services de l’État et d’améliorer les conditions d’accueil du public. La modularité du bâtiment et son adaptabilité à l’évolution des usages dans le temps ont été pensées dès la phase de conception, et ce, en lien avec les services qui s’installeront dans ces bâtiments (DGFIP et INSEE). Les agents et les représentants du personnel vont être associés à la conception des aménagements intérieurs et à l’organisation des espaces", indique la préfecture.

Pour rappel, le prix annoncé de cette reconstruction était de 88 millions d'euros en 2019.

Les travaux débuteront à la fin de l'année 2021 et s'achèveront fin 2023.