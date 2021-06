Près de Lyon : les coups de pieds dans le distributeur se terminent par un licenciement

Trois salariés de Renault Trucks Saint-Priest ont été licenciés au mois de mai pour ces faits, rapporte ce jeudi le Progrès.

En cause : des images obtenues via la caméra de vidéosurveillance où l’un des salariés donne des coups de pied dans un distributeur de boissons afin de débloquer une pièce. Il revient ensuite avec un de ses collègues et secoue la machine d’où deux canettes tombent.

C’est pour le "vol" de ces canettes que les salariés auraient reçu une lettre de licenciement où une plainte de l’entreprise gérant les distributeurs figure. "Votre conduite est préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise et constitue un manquement à vos obligations", peut-on lire sur la lettre en question obtenue par le quotidien régional.

Les salariés licenciés devraient contester la décision devant les prud’hommes.