Homme blessé par balles à Vénissieux : "Je ne me résous pas à accepter que nos concitoyens vivent dans la peur", affirme Michèle Picard

Dans la nuit de jeudi à vendredi, un homme a été blessé par balles dans le quartier des Minguettes à Vénissieux. Un nouveau drame qui a frappé le quartier, une semaine après le meurtre d'un autre homme dans le même quartier.

La maire de la commune, Michèle Picard n'a pas caché sa colère suite à ce nouveau fait divers : "Le sentiment d’impuissance domine et l’inquiétude grandit face à cette escalade de violence inacceptable. Personne ne peut nier la situation sur un plan national. Le trafic de stupéfiants gangrène notre ville, l’agglomération, le pays. Le constat est insoutenable : des vies sont fauchées, des familles brisées, nos quartiers meurtris par les événements et le climat d’insécurité qui s’imposent. Je ne me résous pas à accepter que nos concitoyens vivent dans la peur. La peur d’une balle perdue. La peur de représailles. La peur de perdre l’un des leurs. La peur pour leurs enfants. Leur angoisse et leur colère sont légitimes".

L'élue a annoncé qu'elle avait "obtenu des forces supplémentaires qui seront déployées pour répondre à la gravité du contexte". Mais pour autant, elle interpelle également l'Etat : "En tant que maire, avec une détermination résolue, je suis pleinement engagée aux côtés de nos partenaires, en assumant les responsabilités qui sont les miennes. Mais, j’en appelle au gouvernement pour dire STOP avec les moyens nécessaires sur tout le territoire. Sur un plan international, aux frontières, au sein de notre République, dans nos quartiers, à chaque strate, la lutte contre les trafics de stupéfiants doit être renforcée et amplifiée".