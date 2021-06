Cédric Van Styvendael et 21 autres élus de gauche appellent à un référendum pour réformer l'hôpital

Dans le Journal du Dimanche, 22 élus de gauche, comme le maire socialiste de Villeurbanne Cédric Van Styvendael, appellent à référendum d'initiative partagée pour réformer l'hôpital, déjà proposé par le collectif inter-hôpitaux.

"La crise sanitaire aura montré l'extraordinaire engagement, le sens du collectif et la conscience professionnelle sans faille de ces femmes et ces hommes qui font vivre l'hôpital. Elle aura aussi révélé au grand jour des conditions de travail difficiles, et les limites de notre système hospitalier", estiment les élus.

"Le référendum d'initiative partagée proposé par le collectif inter-hôpitaux doit permettre à notre pays d'avoir enfin un vrai débat sur la politique à mener pour l'hôpital. Les propositions qu'il contient sont en rupture avec les choix réalisés ces dernières années et c'est heureux, tant la crise sanitaire en a montré les failles structurelles. En dehors des revalorisations salariales, les réponses apportées par le gouvernement à la suite du Ségur de la santé se limitent à des ajustements techniques, sans changement de perspective", ajoutent-ils.

"Notre pays a besoin d'un grand plan pour l'hôpital, qui devra apporter les financements à la fois pour la formation et le recrutement des professionnels de demain, pour l'indispensable revalorisation des carrières et pour des investissements immobiliers adaptés aux besoins des territoires. L'hôpital est un bien commun, il appartient à tous les Français : place au débat et au vote citoyen !", concluent les élus.