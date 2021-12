Covid-19 : l'ARS demande aux établissements de santé de Lyon et sa région de déprogrammer des opérations chirurgicales

La cinquième vague du Covid-19 est bien présente et l'ARS lance ce mercredi un appel aux établissements de santé publics et privés. Car aujourd'hui, ce sont plus de 1500 patients Covid-19 qui sont hospitalisés dans la région dont 275 en soins critiques. Dans le pays, Santé Publique France annonçait 59 000 nouveaux cas et plus de 2300 malades en soins critiques.

A Lyon et dans les différents départements en souffrance, il est donc demandé d'activer les plans blancs. Dans le même temps, il leur est recommandé de commencer à déprogrammer les interventions chirurgicales quand cela est permis pour anticiper le besoin en lits de réanimation pour les patients Covid-19 de plus en plus nombreux. L'ARS demande un "maintien adapté des activités de chirurgie carcinologique et de greffe, ainsi qu’à la prise en charge des maladies chroniques".

"L’ensemble du dispositif prend effet immédiatement et sera maintenu jusqu’au 3 janvier 2022, avec une réévaluation fin décembre", précise l'Agence régionale de santé.

Cette dernière rappelle aussi aux habitants de Lyon et de sa région qu'il est nécessaire d'appeler le 15 avant de se rendre directement aux urgences.