Il avait comparé le maire de Mions au rat de Ratatouille : 3 mois de prison avec sursis

Défendu par l’ancien bâtonnier de Lyon Serge Deygas, le maire LR de Mions poursuivait l’un de ses opposants pour injures.

Sylvain Husson, ancien responsable local de la République en Marche, avait effectivement publié sur la page Facebook "Mions Résistance" une photo comparant Claude Cohen à Rémy, le rat du dessin animé Ratatouille. Un sous-entendu antisémite selon l’édile mioland.

Selon le Progrès, le procureur de la République avait requis 4 mois de prison avec sursis et 2000 euros d’amende. Sylvain Husson a finalement été condamné à 3 mois avec sursis et 1500 euros de dommages et intérêts à verser à sa victime. Il a prévenu qu’il ferait appel de ce jugement.

"Je suis satisfait d'avoir été entendu par la Justice et souhaite que plus aucune injure de ce type ne soit proférée un jour. L'antisémitisme n'a pas sa place en République", a réagi Claude Cohen sur les réseaux sociaux.