Présidentielle 2022 : le maire LR de Mions Claude Cohen parraine également Eric Zemmour

Ce mercredi soir, le sénateur du Rhône Etienne Blanc révélait faire ce choix qui ne valait pas soutien. Et éclipsait du même coup l'annonce similaire faite par le maire de Mions, Claude Cohen, qui publiait une photo de son parrainage adressé aussi au candidat de Reconquête.

"Il est anormal que 3 candidats qui représentent entre 40 et 45% des intentions de vote soient absents de l'élection présidentielle pour cause de manque de parrainages, écrit le premier magistrat mioland. Dans un souci démocratique comme nous le demandent David Lisnard , président des Maires de France et Jean Castex premier Ministre. J’ai décidé de donner mon parrainage à Eric Zemmour qui a des difficultés à récolter les précieux sésames".

Une nouvelle vague de parrainages validés doivent être publiés ce jeudi après-midi par le Conseil constitutionnel. Peut-être que d'autres élus rhodaniens et de la Métropole de Lyon offriront leur signature à Eric Zemmour, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, les trois candidats à plus de 10% dans les sondages mais encore loin d'atteindre la barre fatidique des 500 parrainages nécessaires pour se présenter au premier tour de l'élection présidentielle 2022. Jusqu'à présent, la plupart se sont contentés de parrainer le candidat de leur parti, à l'instar des écologistes, tous derrière Yannick Jadot.