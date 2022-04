Il avait sorti un couteau devant le maire de Mions : une nouvelle peine de prison avec sursis

Au tribunal judiciaire de Lyon était jugé en cette fin de semaine l’agression du maire Les Républicains de Mions et de ses adjoints mardi soir par un individu armé d’un couteau. Alors qu’ils sortaient de la mairie après le conseil municipal, Claude Cohen et les élus étaient pris à partie par cet habitant de Vénissieux, ivre. Il avait été désarmé puis maîtrisé par les adjoints miolands.

Face aux juges, l’homme a expliqué qu’il s’était retrouvé à Mions après avoir pris le mauvais bus en sortant d’un bar de Saint-Priest. Avec quatre litres de vin dans l’organisme… Il a juré n’avoir rien à reprocher à Claude Cohen et à la municipalité, mais avoir simplement dégainé son Opinel sous le coup de l’euphorie provoquée par l'alcool.

Mickaël Paccaud, adjoint au maire présent lors des faits, indiquait pourtant sur les réseaux sociaux qu'il avait "gesticulé à deux reprises" dans leur direction avec le couteau.

Selon le Progrès, en entendant le procureur de la République requérir 9 mois de prison dont 3 mois ferme, il a menacé de faire intervenir ses cousins.

Malgré son agression et ses propos décousus mais somme toute inquiétants depuis le box des prévenus, il a vu sa peine être ramenée à 3 mois de prison assortis d'un sursis probatoire de 18 mois.

Fin février, l’agresseur du maire de Grigny Xavier Odo, qui avait frappé l’élu au visage avant de l’insulter et de le menacer de mort, avait lui écopé de deux ans de prison dont un an avec sursis et 1000 euros de dommages et intérêts, ce qui avait provoqué la colère d'édiles de l'agglomération.