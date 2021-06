Nathalie Perrin-Gilbert : "Ne pas rémunérer les musiciens ? Indécent de la part du Grand Hôtel-Dieu"

Ce lundi, la Fête de la Musique va se dérouler à Lyon dans des conditions encore restreintes. Nathalie Perrin-Gilbert, adjointe chargée de la Culture, évoque "de grosses contraintes qui pèsent sur l'organisation de concerts". "On nage en pleines injonctions contradictoires" du ministère selon l'élue lyonnaise.

Le 21 juin ne sera pas le seul moment de retrouvailles entre les musiciens et le public puisque la Ville de Lyon prévoit d'étirer le concept avec des concerts tous les vendredis et samedis soirs de juillet.

NPG a fait parler d'elle cette semaine en interpellant sur Facebook le Grand Hôtel-Dieu, qui lançait un appel à projets pour tout l'été avec des musiciens non rémunérés sous prétexte de visibilité.

"C'est comme si nous, pour le feu d'artifice du 14 juillet, nous ne rémunérerions pas les artificiers parce qu'il y a 50 000 Lyonnais et visiteurs qui vont le voir", comparait Nathalie Perrin-Gilbert. "Les artistes, qu'ils soient débutants ou confirmés, c'est du travail, des répétitions, du temps consacré. Et les artistes ne sont pas des bénévoles. (...) Cumuler les cachets, c'est ce qui ouvre au droit au statut d'intermittent".

"C'est véritablement indécent de faire cette proposition de gratuité", taclait encore l'adjointe de Grégory Doucet concernant le Grand Hôtel-Dieu.

Notre entretien était aussi l'occasion pour NPG de faire une promesse concernant les élections législatives de 2022.

