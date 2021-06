Régionales/Départementales : ce qu’il faut savoir ce dimanche sur le vote à Lyon et dans le Rhône

Ce double scrutin doit permettre de renouveler les exécutifs d’Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône, arrivés au terme de leurs six années de mandat.

A Lyon, et dans les autres communes de la Métropole, on ne votera toutefois que pour les régionales. Vous le savez, ce territoire est désormais dissocié du Rhône, et les élections qui le concernent sont les métropolitaines. Or, ces dernières se sont tenues en 2020.

Ce sont donc les habitants du Nouveau Rhône, à Villefranche-sur-Saône, Mornant, Tarare ou encore Saint-Pierre-de-Chandieu, qui voteront ce dimanche pour les départementales, en plus des régionales.

Pour voter, nul besoin de votre carte d’électeur. Une pièce d’identité suffit, et pensez à vous munir d’un stylo, Covid-19 oblige.



Pour vous permettre de vous informer, la rédaction de LyonMag vous proposera un live toute la journée, et une soirée électorale depuis la préfecture du Rhône et les QG des principaux candidats.

Vos rendez-vous de la journée de dimanche avec la rédaction de LyonMag :

- 8h : ouverture des bureaux de vote dans le Rhône et la Métropole de Lyon.

- matinée : les candidats aux régionales votent dans leur commune.

- 12h : premier point officiel sur la participation.

- 17h : second point officiel sur la participation.

- 18h : fermeture de nombreux bureaux de vote dans les « petites » communes

- 19h : fermeture des bureaux de vote, sauf à Lyon et Villeurbanne

- 20h : fermeture des bureaux de vote à Lyon et Villeurbanne + premières estimations de vote

- soirée : résultats dévoilés toute la nuit sur notre site et les cartes interactives régionales et départementales