Départementales dans le Rhône : droite et dissidents opposés à Gleizé (officiel)

Dans le canton de Gleizé, redouté par la majorité sortante car le maire de Gleizé est parti en dissidence, on se dirige vers un duel fratricide au second tour. Le binôme de la majorité sortante Sylvie Epinat et Michel Thien arrive en tête avec 31,62%, juste devant les DVD Ghislain de Longevialle et Nathalie Petrozzi-Bedanian (27,80%) qu'il retrouvera le 27 juin. Les RN Patrick Collomb et Eloïse Lory (20,37%) et l’union de la gauche de Nadéra Berremili et Emmanuel Dupit (20,21%) sont éliminés.

L’abstention a atteint les 68,34% !