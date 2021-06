Départementales dans le Rhône : la droite à deux doigts de l'emporter dans le canton de Thizy-les-Bourgs (officiel)

Dans le canton de Thizy-les-Bourgs, c’est le binôme de la majorité sortante qui devait l'emporter dès le premier tour. L’ancien député Patrice Verchère et Colette Darphin ont obtenu 67,75% des voix ce dimanche. Sauf que la faible participation les obligera à se représenter devant les électeurs dimanche. C'est l’union de la gauche de Pascale Cernicchiaro et Aymeric Hergott (16,90%) qui est qualifiée, tandis que le RN de Rémi Berthoux et Rita Bailly (15,35%) est éliminé.

L’abstention a atteint les 64,42% !