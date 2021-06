Parité aux oubliettes, exode de colistiers : la curieuse tambouille des nouvelles listes de la gauche unie aux régionales

L’écologiste, alliée à Najat Vallaud-Belkacem (PS) et Cécile Cukierman (PCF), affrontera donc Laurent Wauquiez (LR) et Andrea Kotarac (RN) avec des équipes évidemment renouvelées pour contenter ses nouvelles partenaires.

Sauf qu’à la lecture de ces fameuses listes fusionnées, on tique rapidement sur quelques points qui découlent d’une bonne vieille tambouille politique.

Neuf hommes têtes de liste sur treize

La première conséquence dommageable de l’union, c’est que la parité des têtes de liste passe complètement à la trappe. Au premier tour, Fabienne Grébert se félicitait de compter avec elle huit têtes de liste femmes sur 13 départements. Au second tour, il n’y aura plus que quatre femmes têtes de liste…

Car pour recaser certains socialistes et communistes en position plus favorable à l’élection comme conseiller régional, des 3e places ont été réservées aux hommes. Et automatiquement, la 1ère place revenait aussi à un candidat masculin.

On voit ainsi, dans l’Isère, un échange de 1ère et 2e place entre Myriam Denis-Laïdouni et Pierre-Henri Janot (liste Grébert) pour que Christophe Bouvier (liste NVB) obtienne la 3e place de la nouvelle liste fusionnée.

Même chose en Savoie avec Claudie Ternoy-Léger obligée de céder la tête de liste au 2e Jean-Pierre Béguin pour que Najat Vallaud-Belkacem case François Chemin à la 3e place…

Le clan écologiste se défendra sûrement en rappelant que les trois candidates principales sont des femmes. Mais ce serait alors une drôle de manière de défendre l’égalité femmes-hommes.

Colistière dans le Cantal, puis en Haute-Savoie au second tour

Puisque la règle électorale n’oblige pas les colistiers à habiter dans le département dans lequel ils se présentent, mais simplement dans la région, on assiste aussi à un exode curieux entre territoires.

Et à ce petit jeu, c’est Cécile Cukierman qui fait fort. Septième de la liste Drôme, Karim Chkeri devient 12e de la nouvelle liste fusionnée dans la Métropole de Lyon. Farouk Ababsa, qui était tête de liste dans la Métropole fait le chemin inverse et termine 5e dans la Drôme… Enfin, l’Isère n’a que peu de considération pour la communiste puisque cinq de ses colistiers, y compris la tête de liste Emilie Marche, migrent vers d’autres départements pour rejoindre les listes EELV-PS-PCF ! Eric Hours notamment, 4e en Isère au premier tour, devient subitement 2e en Ardèche au second tour…

Si Najat Vallaud-Belkacem reste étrangère à ce petit jeu du tour d’Auvergne-Rhône-Alpes, Fabienne Grébert elle n’a aucun scrupule à faire voyager certains candidats pour favoriser leur élection. Albane Colin, 2e de l’Ain au premier tour ? Peut-être davantage de chances comme 3e en Ardèche. Florence Cerbaï tête de liste de l’Ardèche ? Et pourquoi pas 2e dans l’Ain le 27 juin ? Et Natacha Muracciole qui était tête de liste dans le Cantal ? On lui fait traverser toute la région pour finir 3e en Haute-Savoie !

A.A.