Près de Lyon : le maire de Givors traite de "bâtard" un élu d'opposition en plein conseil municipal

C'est un conseil municipal plus que tendu qui s'est déroulé ce jeudi soir à Givors révèle Le Progrès. Après un échange houleux avec Sébastien Berenguel, un élu d'opposition, le maire Mohamed Boudjellaba s'est emporté. Ce dernier reprochait notamment à l'élu une distribution de tracts sur un mouvement des employés de la commune.

C'est dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux par le groupe "Givors Terre d'Union", que l'on entend l'édile traiter Sébastien Berenguel de "bâtard" notamment. "Après ce qu’il a fait ce bâtard, on va le traiter comme un pestiféré", déclare-t-il en entier. Des propos que personne n'a entendu, ou n'a voulu entendre, en direct lors du conseil municipal. Sur Facebook, le groupe d'opposition n'a pas caché sa colère : "Le maire de Givors fait un rappel à la loi à Sébastien Bérenguel suite à son intervention de soutien aux agents municipaux. Il dévoile ensuite son vrai visage, tendez bien l’oreille…".

Face à la polémique, Mohamed Boudjellaba a tenu à s'excuser sur les réseaux sociaux : "Un court extrait de la dernière séance du conseil municipal de ce jeudi 24 juin circule actuellement. Le moment filmé fait suite à une suspension de séance que j'ai été contraint de décider en raison de l'attitude irrégulière et irrespectueuse de M. Berenguel. À la suite de cette altercation violente et de cette suspension de séance, j'ai tenu, en aparté, des propos désobligeants envers lui. De telles paroles n'avaient pas lieu d'être, qu'importe les circonstances. Je tiens donc à lui présenter publiquement et sans réserve mes plus sincères excuses".

Pour rappel, Gérard Collomb, à l'époque maire de Lyon, avait connu les mêmes ennuis avec son micro lors d'un conseil municipal en visio en mai dernier. Il avait insulté de "conne" la maire du 7e arrondissement.