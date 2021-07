Lyon : "Convergence Vélo" fait son retour ce dimanche pour montrer que le vélo est "éco-logique"

A l'occasion de ce premier week-end de juillet, la "Convergence Vélo fait son retour. "C'est une journée festive autour du vélo, pour montrer à toutes et tous que le vélo c’est pratique, convivial et éco-logique pour les déplacements quotidiens", peut-on lire sur le site de la Maison du Vélo de Lyon.

Concrètement, dès 11 heures ce dimanche, cinq cortèges vont partir de plusieurs endroits de la Métropole de Lyon pour rejoindre la Parc de la Tête d'Or :

- Francheville, départ à 11h devant la mairie

- Oullins, départ à 11h devant la piscine

- Vénissieux, départ à 11h devant la mairie

- Meyzieu, départ à 11h devant la gare

- Caluire, départ à 11h devant la mairie.

Les participants sont invités à venir vêtus, ou avec un accessoire, aux couleurs suivantes : blanche pour ceux qui partent du Sud, rouge si vous partez du Nord, bleu pour l’Ouest et enfin jaune pour les départs de l’Est.

Les différents cyclistes se retrouveront donc ensuite à partir de 12h dans le parc du 6e arrondissement de Lyon. Sur place, un pique-nique est prévu, avant de prendre la direction de la place Bellecour dès 14 heures. "Le parcours passera notamment par le "tube mode doux", les quais de la Saône et la voûte ouest de Perrache", précisent les organisateurs. "A l’arrivée, des animations et des stands seront également prévus. Pour l’occasion, le Lyon Cargo Bike Festival fera même escale cette année sur la place ! Et pour reprendre des forces après la balade, un goûter sera offert", conclut le communiqué.