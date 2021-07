Insécurité : la maire de Saint-Genis-Laval écrit au ministre de l'Intérieur pour dénoncer "l'insuffisance de l'Etat"

Marylène Millet a ainsi écrit au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin pour l'alerter sur l'insécurité galopante au sein de sa commune.

"En une année, nous avons doublé nos effectifs de police municipale, armé nos agents et renforcé leur équipement avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, créé une brigade canine et étendu les horaires d'intervention de nos policiers. Durant cette année, nous avons également multiplié les actions sociales pour accompagner cette montée en puissance de la police municipale, afin de rétablir le dialogue dans les zones les plus difficiles de la commune de Saint-Genis-Laval. Malgré tous ces efforts, les tensions s'accroissent, les incivilités deviennent quotidiennes et les habitants sont excédés par le comportement d'une minorité qui vit en toute impunité", détaille la maire de Saint-Genis-Laval, qui évoque des "incendies dans les immeubles et les parkings, les tirs de mortiers d'artifice, les rodéos urbains en pleine journée, non loin de nos écoles, (...) les mariages qui ne ressemblent plus à des fêtes mais à des courses automobiles et à des concerts de plein air".

"Tenter d'enrayer cette spirale infernale"

Puis vient le moment où le ministère en prend pour son grade : "Que fait l'Etat, qui a pourtant la charge et la responsabilité de la sécurité de nos concitoyens ? Où sont les renforts que vous aviez annoncés ? Comment se fait-il que ces délinquants restent libres quand il est demandé aux Français de respecter des règles de plus en plus contraignantes ?"

Marylène Millet estime avoir "fait tout ce qui était en (son) pouvoir de maire pour tenter d'enrayer cette spirale infernale".

"Il est anormal que nous, maires et élus locaux, ayons à pallier l'insuffisance de l'Etat dans ses missions régaliennes", conclut celle qui a récemment été élue sur les listes de Laurent Wauquiez au conseil régional, appelant Gérald Darmanin à porter des actions "face à cette flambée de délinquance".

Un discours dénonçant la politique sécuritaire du gouvernement, qui colle en tout cas aux ambitions présidentielles de son président de Région...