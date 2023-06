TCL : premier essai du prolongement du métro B jusqu’à Saint-Genis-Laval

Un premier essai a eu lieu ce vendredi matin à la fois pour présenter les deux stations prochainement desservies, Oullins Centre et Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon-Sud, et vérifier le bon état des rames et du système de sécurité. Prévu pour une ouverture au grand public en octobre 2023, le métro B aura une fréquence d’une rame toutes les deux minutes en heure de pointe. Entre Oullins et le nouveau terminus, il y a 1600 mètres qui seront ralliés en moins de 4 minutes. Au niveau des premières estimations, il devrait y avoir approximativement 25 000 voyageurs quotidiens qui passeront à Saint-Genis-Laval et 24 000 à Oullins Centre.

Premier essai de la prolongation du métro B à Oullins Centre et Saint-Genis-Laval Hôpital #Lyon Sud. Ouverture au public prévue en octobre 2023 pic.twitter.com/t46dezIzBV — Lyon Mag (@lyonmag) June 9, 2023

Mais d’ici octobre, il y a encore cinq mois et de nombreux travaux sont encore nécessaires. Il faut ainsi poser le faux plafond dans les stations et faire fonctionner l’ensemble des escaliers mécaniques, une grande poutre lumineuse doit être installée à Saint-Genis et les bornes de validations de tickets et d’abonnements doivent également arriver dans ce laps de temps. Ces stations auront aussi un aspect plus artistique puisque des œuvres y seront exposées. A Saint-Genis-Laval par exemple, il sera possible de regarder des photographies de Marc Riboud, qui est né dans la commune, comme "La Fille à la fleur".

Un parking relais de 10 000 m²

Avec ces deux nouveaux arrêts, un grand parking relais est aussi en train de voir le jour à Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon-Sud. Avec plus de 10 000 m² de stationnement, il pourra accueillir 877 véhicules et 490 vélos ainsi qu’un atelier de réparation de vélos. Sept niveaux sont étalés sur l’ensemble de la construction et chacun d’entre eux a une cible particulière. Le rez-de-chaussée est ainsi dédié aux véhicules électriques et aux personnes à mobilité réduite, le premier étage au covoiturage et le reste en partie en libre-accès et en partie réservée pour ceux qui habitent à plus de deux kilomètres de la station. En face du local vélo, un commerce de restauration rapide devrait voir le jour, une proposition a été faite et la Métropole de Lyon est en attente de la meilleure offre.

Ces travaux se sont également faits avec l’ensemble des communes avoisinantes comme l’explique Jean-Charles Kohlhaas, vice-président de la Métropole de Lyon délégué aux déplacements et intermodalités : "On travaille depuis plus d’un an avec les communes concernées plus Grigny, Givors… pour réorganiser les lignes de bus. C’est un projet de 3,5 millions d’euros par an car on rajoute des bus qui vont être prolongés jusqu’à minuit."

391 millions d’euros

Plus de transports pour permettre une meilleure desserte du lieu d’après Fabien Bagnon, vice-président de la Métropole délégué aux voiries : "On veut encourager ceux qui sont le plus près à venir à pied." Comme à son habitude, il se permet de rajouter un mot sur l’accès piéton : "Encore faut-il que les trottoirs soient assez larges et entretenus."

Un grand projet au coût faramineux de 391 millions d’euros pour ajouter 3,4 kilomètres de voies supplémentaires qui permettront aux Saint-Genois d’accéder à la Part-Dieu en moins de 15 minutes.

Mais il va falloir "faire preuve d’encore un peu de patience" comme le dit le président de la Métropole Bruno Bernard puisque le métro B sera fermé trois semaines cet été entre le 1e et le 18 août. Quelques autres journées estivales parsemées sur les grandes vacances seront aussi des périodes où le métro ne marchera pas, le calendrier complet est à retrouver sur le site des TCL.

Ces ultimes tests seront les plus importants pour Geoffrey Dufour, chef de projet à SYTRAL Mobilités à la direction des maîtrises d’ouvrage de projet de développement : "Ces essais permettront dé vérifier la gestion des gabarits, les espaces entre les quais et les rames de métros, freinage d’urgence qui n’arrive pas sans prévenir, les ouvertures de portes, les messages vocaux représentatifs de ce qu’on aura à terme." Lorsque les travaux seront définitivement terminés, peut-être alors que les pannes cesseront elles-aussi.

