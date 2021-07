Lyon : Gadagne s'offre le dessin de l'échafaudage qui a permis la pose de la statue de Louis XIV place Bellecour

Le Musée d'histoire de Lyon de Gadagne a annoncé ce mardi avoir fait la récente acquisition d'un dessin accompagné d'un texte manuscrit de Claude Perret. Le croquis réalisé par l'architecte actif à Lyon entre 1701 et 1731 représente l'échafaudage et la machinerie qui ont permis la pose de la statue équestre de Louis XIV sur son piédestal de la place Louis le Grand (aujourd'hui Bellecour) les 27 et 28 décembre 1713.

Il va rejoindre les collections de Gadagne qui compte plusieurs peintures, gravures et dessins représentant l'évolution de la capitale des Gaules. Il permettra surtout de former un triptyque avec deux autres oeuvres complémentaires sur la statue de Louis XIV : une toile de Charles Grandon et une gravure d'Antoine Leclerc (voir dans l'ordre ci-dessous).

"Ce corpus de trois œuvres de nature différente permet ainsi de renforcer les connaissances du musée sur cet événement historique et sur les procédés de l’opération. La multiplication des supports en rapport avec cet événement témoigne également de l’importance qui lui a été accordée à l’époque", rajoute le musée dans un communiqué de presse.

Le montant déboursé par Gadagne le 29 juin dernier lors de la vente aux enchères de la Maison de Vente Conan hôtel d'Ainay pour s'offrir le dessin de Claude Perret fut de 1300 euros.

Voici ce qu'écrit in extenso l'architecte dans le texte manuscrit destiné au duc de Villeroy, alors gouverneur de Lyon : "Dessein geometral de la machine qui a servy pour le soutien et le placement de la statue equestre du Roy sur le noyau de son pied destal dans la ville de Lyon, au milieu de la place de Louis le grand, laquelle machine a esté inventée et mise en modèle par le Sr Claude Perret Archiecte de ladite ville et mise en oeuvre par luy et par Etienne Tahy (?) aussy architecte. Cette statue fut conduite par eux [droite] (?) jusque au pied du pied destal et () le 27 decembe 1713 et le lendemain 28 elle fut decouverte au moyen de l'enlevement de cette grande machine toutte d'une pièce qui fut faite en demie heure en présence de Mgr le prevost des marchands et echevins et de tout le corps consullaire, d'une infinité d'admirateurs [] plusieurs étant sous les armes cette ceremonie fut faite au bruit du canon et de plusieurs décharges redoublées et aux acclamations de tout le public. Dedie a Monseigneur le duc de villeroy pair et premier Marechal de France, gouverneur de Lyon et des provinces de lyonnais, forest et beaujolais par son très humble tres obeissant et très respectueux serviteur / Claude Perret Architecte".