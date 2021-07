Pass sanitaire : ce qui change ce mercredi à Lyon et dans le Rhône

A partir de ce mercredi, il faut présenter son pass sanitaire pour accéder aux lieux de culture, dont les cinémas, les musées et les théâtres, mais aussi dans les parcs d'attractions, les festivals, les concerts, ou encore les bibliothèques. Toutes les personnes de plus de 12 ans sont concernées, mais une tolérance sera accordée pour les moins de 18 ans jusqu'à fin août.

L'échéance est fixée à début août pour les bars et restaurants, les hôpitaux et les EHPAD, les transports longue distance et les centres commerciaux de plus de 20 000 m².

Des contrôles seront menés mais des opérations de sensibilisation seront faites dans un premier temps.

En cas de non-contrôle du pass sanitaire, les professionnels devront payer une amende de 1 500 euros.