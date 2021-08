Yves Coubronne, ancien patron des stups à Lyon : "La guerre n’est pas perdue"

LyonMag : pourquoi avoir écrit ce livre ?

Yves Coubronne : j’ai pris ma retraite en 2013 puis, en 2017, je suis contacté par un prof de l’Ecole normale supérieure de Lyon, qui voulait faire une thèse sociologique sur l’affaire de la Duchère. Un dossier traité en 1997 et qui avait été très important, avec plus de trois mois de planques - une première - pour identifier et interpeller 132 personnes dont 33 seront écrouées dans l’affaire de stupéfiants et 9 pour vol à main armée. Toutes seront sévèrement condamnées. La chute du réseau avait entrainé une baisse de 200% de la délinquance dans le quartier sur deux ou trois années.

Par ailleurs, mes amis me disaient que ces histoires ne devaient pas être perdues, alors que mes petits-enfants adoraient entendre des histoires de police avec des morales à la fin. L’écriture est ensuite venue. Je voulais notamment que les gens comprennent la complexité de l’action de la police, comme par exemple l’emploi des armes où j’explique pourquoi on choisit de ne pas tirer. Il est vrai que j’ai connu des situations particulières. Le métier est parfois compliqué, on a parfois de la chance.

Quels changements avez-vous connus au sein de la police ?

Le premier que j’ai observé, c’est lors de l’arrivée de la gauche en 1981. Ce qui m’avait marqué, alors que François Mitterrand venait d’être élu, c’est qu’on se retrouve sur la place des Terreaux pour assurer la sécurité et que là, on se fait insulter comme jamais. Beaucoup de policiers avaient voté à gauche et de voir la vindicte des gens contre eux, ça m’a interpellé.

Ensuite, il y a eu l’explosion des banlieues lyonnaises avec Vaulx-en-Velin ou Vénissieux, où les premiers problèmes ont été relevés avec une police qui ne réagissait pas. On avait un préfet qui nous interdisait de bouger, alors que des types incendiaient des voitures devant nous. On se faisait donc insulter par les riverains. Alors, dès qu&rs quo;on intervenait dans des zones chaudes, il a fallu prendre de plus en plus de précautions, en étant accompagnés d’une compagnie de CRS par exemple. Aujourd’hui, c’est systématique.

Concernant les stupéfiants, à la fin des années 90, nous nous sommes aperçus qu’il y avait des connexions entre les trafics et les barbus du Groupe islamique armé (GIA), notamment quand nous avons trouvé 20 kilos de haschich chez un militant. Mais quelques temps après, quand Nicolas Sarkozy devient ministre de l’Intérieur, il met en place la politique du chiffre. On nous a demandé de ne plus faire d’enquêtes longues pour démanteler entièrement les trafics. On s’est retrouvé noyé avec des procédures pour des « bouletteux », ces consommateurs avec une tête d’épingle de shit dans la poche, et qui se retrouvaient en garde à vue. Ça ne servait à rien, ça nous faisait perdre du temps.

Est-ce, encore et toujours, un problème de moyens ?

Effectivement, ils sont très insuffisants. Il faut notamment plus de monde dans les commissariats, des moyens techniques et un allègement des procédures. Un exemple sur ce dernier point : auparavant, quand on voyait un dealer arriver sur une zone de trafics, on pouvait facilement baliser le véhicule. Aujourd’hui, on e peut plus le faire puisqu’il faut passer par le procureur de la République, puis le juge des libertés, pour enfin avoir le droit de poser une surveillance. C’est donc une véritable perte de temps, surtout quand les types changent régulièrement de voitures.

Est-ce trop tard ? Faut-il légaliser le cannabis, comme le réclament certains politiques, notamment des écolo gistes lyonnais ?

Moi, je suis tout à fait contre une légalisation. Rien que pour le cannabis, est-ce qu’on légalise des produits à 10% de THC ou plus, à 45% comme ce qui est actuellement venu dans les rues de Lyon ? La santé des gens n’intéresse pas les dealers. Si on légalise à 45%, ils proposeront un produit à 50% ou même 60%.

Aujourd’hui, on a même des stupéfiants synthétisés à 95% sur certains marchés illégaux ! Il y a eu des overdoses ou des hospitalisations en psychiatrie à cause de cela. De plus, tous les pays qui ont légalisé ont depuis d’énormes problèmes de sécurité, on n’arrive plus à enrayer la délinquance. Il faut qu’en France, on arrive à protéger notre jeunesse. La guerre n’est pas perdue. Il faudra pour cela un gouver nement qui prenne le taureau par les cornes en mettant des moyens, peut-être avec l’appui de l’armée.

Flic des stups, 22,90 euros aux éditions Saint-Honoré.