Gaelis estime à 2410 euros le coût de la rentrée pour un étudiant lyonnais

En septembre 2021, Gaelis estime qu’un étudiant lyonnais devra débourser en moyenne 2410,13 euros. Ce montant est calculé sur la base de plusieurs sources de dépenses qu’on peut regrouper en deux catégories : les frais liés à la vie courante et ceux spécifique à l’exercice étudiant.

Pour ce premier, l’organisation note une faible diminution des coûts. En 2020, un étudiant dépensait en moyenne 1342 euros contre 1276 euros cette année. Par exemple, 618 euros partent dans le logement (-3%), 338 euros servent à l’achat de consommables (+5%) et 100 euros pour les transports (-8%). À noter que les frais liés au Covid ont également diminué d’une année sur l’autre, passant de 80 euros à 25 euros.

En revanche, les frais spécifiques de la rentrée sont restés plutôt stables. L’inscription en université coûte 262 euros, la complémentaire santé 273 euros et les frais d’agence immobilière 260 euros. Le prix des fournitures scolaires a quant à lui augmenté de 2,66%, passant de 256 euros à 263 euros.

Pour rappel, ces montants sont estimés par Gaelis à titre indicatif. Ils ne reflètent pas la réalité de toutes les situations et concernent principalement les étudiants inscrits en première année de licence à la faculté. Il faut cependant souligner que la très faible augmentation des dépenses est accompagnée par une baisse significative de revenu et de pouvoir d’achat chez les étudiants, notamment à cause de la crise sanitaire.

Pour appuyer ce propos, Gaelis a déclaré avoir distribué plus de 25 000 paniers solidaires au cours de l’année.