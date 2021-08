Lyon : un rappeur des "Daltons" derrière les barreaux 

Ce mardi, un homme âgé de 29 ans a été jugé au tribunal judiciaire de Lyon. Connu sous le pseudonyme Many GT, il avait été arrêté il y a un peu plus d’un mois en qualité d’organisateur du clip "Lyon 8 - Les Daltons", dont le tournage avait créé la polémique.

Armes et drogues avaient été exhibées dans la vidéo toujours en ligne sur Youtube et qui cumule aujourd’hui plus de 402 000 vues. Des images qui ont ainsi conduit le jeune homme devant la justice pour sa participation présumée aux rodéos, ainsi que l’exhibition d’un pistolet utilisé pour abattre le cow-boy Lucky Luke dans le clip.

Déjà connu de la justice pour 15 condamnations, donc sept pour trafic de stupéfiants ou quatre pour conduite sans permis selon Le Progrès, le prévenu a tenté de minimiser les faits, notamment en affirmant qu’il avait interrompu la circulation dans la rue filmée dans la vidéo. Malgré cela, l’individu a été condamné à 6 mois de prison ainsi que la révocation d’un sursis d’une durée de 3 mois. Aucune peine n’a néanmoins été prononcée sur le volet du port d’arme.