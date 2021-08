Lyon : une trentaine de salariés devant la préfecture pour exiger le retrait du pass sanitaire

Une trentaine de salariés ont en effet répondu à l'appel de la CGT du Rhône pour se rassembler devant la préfecture du département. Les manifestants exigeaient le retrait du pass sanitaire et des sanctions qui l'accompagne pour tous les employés.

L'intersyndicale a également tenu à rappeler sa position favorable sur la vaccination, un "progrès sanitaire et social partout dans le monde". Elle souhaite cependant une approche pédagogique et débattue pour convaincre le plus de personnes. Enfin, les militants ont réclamé une fois de plus la levée des brevets scientifiques posés sur la fabrication des vaccins.

Selon la CGT, la pandémie de coronavirus "a mis en avant les conséquences désastreuses de décennies de politiques libérales menées pour le seul profit des intérêts capitalistes".

Une délégation a été reçue par les équipes du préfet à 11h30.