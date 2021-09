L'école de santé militaire de Bron fête ses 40 ans

A l'occasion de son 40e anniversaire, l'école fêtera ses 40 ans de présence à Bron tout en accueillant ses 200 nouveaux étudiants et en célébrant dans le même temps la Libération de Bron du 3 septembre 1944. Une exposition photo sur les métiers et l’histoire de cette école est aussi proposée depuis le 21 juillet et jusqu'au 3 octobre, au Fort de Bron. Le défilé qui était prévu sur l'avenue Camille-Rousset a cependant été annulé.

L'Ecole du Service de Santé des Armées, située depuis 1888 à Lyon, avait été transférée à Bron en 1981. En 2018, elle a accueilli l’École du Personnel Paramédical des Armées basée à Toulon et donne naissance aux Écoles Militaires de Santé de Lyon-Bron (EMSLB). Ces écoles sont le pôle de formation des futurs médecins, pharmaciens et infirmiers militaires qui reçoivent une double formation universitaire et militaire.