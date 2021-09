Stars, hommages : découvrez la programmation du Festival Lumière 2021 de Lyon

On savait déjà que la réalisatrice néo-zélandaise Jane Campion recevrait cette année le Prix Lumière et que la nuit ciné à la Halle Tony-Garnier serait consacrée à la saga Jurassic Park, en présence du réalisateur du dernier opus sorti en salles, Juan Antonio Bayona.



Ce mercredi, le Festival Lumière a donc levé le voile sur le reste de la programmation. Au programme, 300 projections et rencontres, du 9 au 17 octobre.

Avec le décès en mars dernier du président de l'Institut Lumière, Bertrand Tavernier, il était attendu qu'un hommage lui soit rendu en octobre. Plusieurs de ses films seront projetés au public, en présence de certains des acteurs et actrices qui ont tourné pour lui.



Le Festival Lumière proposera également de plus en plus de rétrospectives avec des oeuvres de Gilles Grangier, Clint Eastwood, Sydney Pollack, Kinuyo Tanaka et bien sûr Jane Campion. Cette dernière proposera une masterclass le 15 octobre au Théâtre des Célestins et son nouveau film The power of the dog sera d'ailleurs projeté en avant-première.



La Blaxploitation, qui fête ses 50 ans, sera aussi à l'honneur.



Il est rare que Lyon accueille des avant-premières à l'occasion de l'évènement porté par Thierry Frémaux. 2021 sera différente puisque Gaspar Noé présentera Vortex, tandis qu'Yvan Attal et Catherine Corsini viendront présenter respectivement Les Choses humaines et La Fracture.



Enfin, plusieurs pointures du cinéma international et français sont espérées entre Rhône et Saône, avec évidemment une réserve autour de la situation sanitaire des différents pays concernés. Mais le Festival Lumière annonce d'ores et déjà les venues de Paolo Sorrentino, Edouard Baer, Rebecca Hall, Maggie Gyllenhaal et bien d'autres invités de dernière minute.



La billetterie ouvre ce jeudi à 17h.