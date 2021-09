Primaire des écologistes : un duel Jadot-Rousseau qui n’arrange pas grand monde à Lyon

Et après 17h, le verdict est tombé : il y aura un second tour entre les deux premiers candidats Yannick Jadot et Sandrine Rousseau. Comme annoncé par les sondages, l’eurodéputé est arrivé en tête avec 27,7% des voix, juste devant l’ex-porte parole d’EELV avec 25,14%.

Suivent Delphine Batho (22,32%), Eric Piolle (22,29%) et Jean-Marc Governatori (2,35%).

A Lyon, l’annonce a probablement été accueillie fraîchement par les élus. Car une grande partie des adjoints de Grégory Doucet à la mairie et vice-présidents de Bruno Bernard à la Métropole soutenaient activement Eric Piolle, le régional de l’étape.

Parmi les figures qui ont fait campagne pour le maire de Grenoble, on retrouve ainsi la sénatrice du Rhône Raymonde Poncet, l’ex-candidate aux régionales Fabienne Grébert ainsi que les vice-présidents de la Métropole Béatrice Vessiller, Jean-Charles Kohlhaas, Philippe Guelpa-Bonaro, Anne Grosperrin et Séverine Hémain. Le maire du 4e arrondissement de Lyon Rémi Zinck était aussi à fond derrière Eric Piolle.

Delphine Batho était elle la candidate du député lyonnais Hubert Julien-Laferrière qui comptait beaucoup sur une victoire de cette dernière pour verrouiller sa candidature aux législatives 2022.

A contrario, les deux candidats qualifiés pour tenter de devenir le ou la candidat(e) écologiste à la présidentielle 2022 n’ont pas fait recette dans la capitale des Gaules. Yannick Jadot a pu compter sur quelques soutiens comme celui du sénateur Thomas Dossus ou du vice-président de la Métropole Jérémy Camus. Quant à Sandrine Rousseau, encore plus rares sont ceux qui ont clairement appelé à voter pour elle. Nadine Georgel, maire du 5e arrondissement de Lyon ou la vice-présidente de la Métropole Véronique Moreira sont les seules à s’être fait connaître en ce sens.

Quid enfin de Grégory Doucet et Bruno Bernard, le duo ayant refusé catégoriquement de se prononcer sur leur vote ? Certains leur prêtaient un rapprochement, inédit pour le président de la Métropole, avec Eric Piolle. Mais il n'y a rien d'officiel.

Quoi qu'il en soit, une victoire de Yannick Jadot ou de Sandrine Rousseau n'était donc pas la plus souhaitée entre Rhône et Saône. L'un ou l'autre devra adapter son discours et son programme pour susciter davantage d'enthousiasme d'ici le printemps 2022. Avant cela, les 122 675 inscrits à la primaire des écologistes devront revoter du 25 au 28 septembre.