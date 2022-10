Anne Brugnera : "Sandrine Rousseau fait du tort à la politique et au féminisme"

Cette semaine, Anne Brugnera a été nommée par la majorité responsable texte sur le budget de l'Enseignement supérieur et de la Vie étudiante. La députée lyonnaise va donc piloter cette hausse d'1,1 milliard de plus pour l'enseignement supérieur. Un gros effort du gouvernement, même si la hausse du budget est moins importante que celle du nombre d'étudiants.

"Tout est pesé précisément, avec chaque université et école. Nous pensons avoir vu juste, avec un budget au plus près des besoins", se défend Anne Brugnera.

Il y aura également 200 millions d'euros de plus pour la vie étudiante. Le gouvernement a-t-il trouvé la formule de l'argent magique ? "C'est un exercice d'équilibre dans un contexte difficile, avec des aléas que l'on ne maîtrise pas", poursuit la parlementaire.

L'ancienne adjointe de Gérard Collomb doit travailler au sein d'une Assemblée parfois hostile. Mais elle prône les échanges apaisés : "Ce n'est jamais illusoire de discuter. Tous les groupes parlementaires ont travaillé sur le budget avec leurs demandes. Le budget a évolué entre ce qui était prévu par le gouvernement et ce qui a été présenté aux députés".

Cela ne l'empêche pas de mettre un tacle à la députée écologiste Sandrine Rousseau, qui se fait de plus en plus remarquer, et pas souvent en bien : "Sandrine Rousseau fait du tort à la politique parce qu'elle est outrancière. Mais elle fait surtout du tort au féminisme parce que tous ses détracteurs ont tendance à généraliser le féminisme à Sandrine Rousseau. Or, il y a du féminisme très raisonnable, qui travaille tous les jours pour les droits des femmes".

00:00 Budget de l'enseignement supérieur

03:08 Privé-public

04:54 Budget de la vie étudiante

06:30 Argent magique ?

08:10 Négociations avec l'opposition

08:56 Majorité relative

10:21 Affaires qui touchent les élus

11:54 Sandrine Rousseau

13:23 Arménie