A Lyon, Sandrine Rousseau vient parler colonialisme et patriarcat au salon Primevère

Que les vice-présidents de la Métropole de Lyon venus donner des conférences seraient les plus applaudis ?

Non. La personnalité la plus attendue arrive ce dimanche à Eurexpo-Lyon. Il s’agit de la députée écologiste Sandrine Rousseau, qui vient parler à midi de son livre Par-delà l’androcène, paru aux Editions du Seuil.

Un manifeste co-écrit à six mains qui lui permet selon elle de "révéler les relations entre extractivisme, colonialisme, capitalisme et patriarcat". Pour Sandrine Rousseau, comprendre cela permettra de "transformer la société, pour une société égalitaire et juste, sobre et solidaire".

La parlementaire parisienne, qui a fait le show à l'Assemblée nationale en réclamant l'exclusion de Damien Abad du groupe Renaissance, aura ensuite un programme très chargé qu’elle a dévoilé sur Twitter : "Le 7 mars, grève générale. Le 8 mars, renversement du patriarcat. Le 9 mars, ils et elles créèrent un monde nouveau".