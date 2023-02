Lyon : un élu saisit la Miviludes et craint des dérives sectaires au salon Primevère

A moins que la préfecture n'intervienne. C'est ce qu'espère l'élu d'opposition Ludovic Hernandez, si ses craintes de possibles dérives sectaires lors de l'évènement se confirment.

Pour s'en assurer, le conseiller municipal lyonnais a saisi la Miviludes pour obtenir son avis sur le salon Primevère. Ludovic Hernandez estime que "de trop nombreux exposants, conférenciers et thèmes pourraient bien relever de potentielles dérives sectaires, de disciplines pseudo-scientifiques ou pseudo-médicales, voire du charlatanisme (anthroposophie, crudivorisme, mémoire de l'eau, mouvement anti-ondes, sylvothérapie)".

Dans un communiqué de presse, Ludovic Hernandez regrette également que les élus écologistes de la Ville et de la Métropole de Lyon participent au salon à travers des conférences. Ce sera le cas de sept vice-présidents de Bruno Bernard, tandis qu'Europe Ecologie Les Verts disposera d'un stand à Eurexpo : "Il apparaît donc extrêmement regrettable que les deux collectivités n'aient tiré aucune leçon des enquêtes sur les dérives sectaires menées en fin d'année dernière. Elles bénéficient en effet d'un niveau d'informations inégalé et inédit qui aurait dû les conduire à appliquer le principe de précaution qui s'imposait vis à vis des conférenciers, exposants et thèmes problématiques de l’évènement".

Et de rappeller qu'il avait déjà alerté les écologistes lyonnais sur leurs liens avec la NEF, elle-même soupçonnée de promouvoir l'anthroposophie.