Salon Primevère à Lyon : la Miviludes confirme le risque de dérives sectaires

Saisie par l'élu d'opposition Ludovic Hernandez, la Miviludes a confirmé les craintes de ce dernier.

Ce jeudi, à la veille du coup d'envoi de Primevère, la mission de vigilance et de surveillance "invite à la plus grande vigilance à l'égard d'offres pseudo-thérapeutiques. Les groupes ou individus à l'origine de dérives sectaires sont nombreux à y recourir".

La Miviludes a été saisie d'une demande d'informations sur le @salonprimevere à Lyon. Elle invite à la plus grande vigilance à l'égard d'offres pseudo-thérapeutiques. Les groupes ou individus à l'origine de dérives sectaires sont nombreux à y recourir👇https://t.co/kqVs9VHA8Z pic.twitter.com/AB80HugfAD — Miviludes (@Miviludes_Gouv) February 16, 2023

Cette semaine, Ludovic Hernandez listait les thématiques présentes voire débattues au salon à Eurexpo qu'il jugeait problématiques : "disciplines pseudo-scientifiques ou pseudo-médicales, voire du charlatanisme (anthroposophie, crudivorisme, mémoire de l'eau, mouvement anti-ondes, sylvothérapie)".

"En réponse à ma saisine sur le salon Primevère, la Miviludes confirme mes inquiétudes. J’appelle les organisateurs à prendre leurs responsabilités et la Ville de Lyon et la Métropole à appliquer leurs devoirs de vigilance. Quant à la préfecture du Rhône, quelles mesures comptez-vous prendre ?", réagissait Ludovic Hernandez sur les réseaux sociaux.

Le conseiller municipal, qui avait déjà dénoncé les liens entre les écologistes lyonnais et la Nef, et par ricochet l'anthroposophie, regrettait que plusieurs vice-présidents de la Métropole de Lyon participent au salon Primevère durant le week-end. EELV Lyon a par ailleurs loué un stand sur place pour "discuter de protection de l'enfance, logement, insertion, sobriété, économie, condition animale et culture".

🌿 Rejoignez-nous au #SalonPrimevère 🌍 du 17 au 19 février pour discuter de protection de l'enfance 🛡️, logement 🏠, insertion 🤝, sobriété 💡, économie 💶, condition animale 🐈 et culture 🥁. Stand EELV Lyon. ✨ #Primevère2023 #Écologie pic.twitter.com/W0qNyhSfxx — Les Écologistes - Grand Lyon Métropole (@ecolosgrandlyon) February 15, 2023

Droit dans leurs bottes, les écologistes expliquent que ce salon existe depuis des décennies et que Gérard Collomb s'y rendait fréquemment.