Grégory Doucet taclé par un membre du gouvernement sur les possibles dérives sectaires du salon Primevère

Alors que débute ce vendredi le salon Primevère à Eurexpo-Lyon, plusieurs voix s'élèvent contre les possibles risques de dérives sectaires de l'évènement, confirmés par la Miviludes.

Il y a eu Ludovic Hernandez, conseiller municipal d'opposition qui avait saisi la mission de vigilance et de surveillance. Et il y a désormais Sonia Backes.

Secrétaire d'Etat en charge de la Citoyenneté auprès du ministre de l'Intérieur, elle alpague sur Twitter le maire écologiste de Lyon. "Vous est-il possible en tant qu'élu de la République d'assurer une réelle prévention contre les dérives sectaires plutôt que de promouvoir les pratiques et les pseudo-sciences qui y conduisent ?", déclare Sonia Backes, en référence à la proximité entre les élus écologistes et le salon Primevère. Un stand EELV Lyon y est d'ailleurs prévu.

Bonsoir @Gregorydoucet.



Vous est-il possible en tant qu'élu de la République d'assurer une réelle prévention contre les dérives sectaires plutôt que de promouvoir les pratiques et les pseudo-sciences qui y conduisent ? https://t.co/JzOJOonm7w — Sonia Backes (@SoniaBackes) February 16, 2023

Sauf que ce sont surtout les vice-présidents de la Métropole de Lyon qui seront présents à Eurexpo.

Dans l'entourage de Grégory Doucet, on n'apprécie pas la sortie de la secrétaire d'Etat. "Qu'elle fasse son boulot en apportant des preuves aux collectivités territoriales plutôt que d'accuser ou d'attiser des polémiques qui ne servent pas l'intérêt général", nous glisse-t-on du côté de la place de la Comédie.

Et de rappeler que la Ville de Lyon attend toujours la réponse de la Miviludes sur la Nef, "un sujet sérieux où l'Etat et les villes doivent travailler ensemble". C'est la 1ère adjointe Audrey Hénocque qui avait saisi la mission pour en savoir davantage sur les accusations de liens entre la banque et l'anthroposophie.