Ludovic Hernandez : "Les écologistes ont un devoir de vigilance sur les dérives sectaires"

Devenu le lanceur d'alertes du conseil municipal de Lyon sur les dérives sectaires, Ludovic Hernandez a notamment tancé récemment les écologistes sur leur participation au salon Primevère.

Selon l'élu d'opposition, "on vit dans un monde marqué par l'éco-anxiété et la remise en cause des institutions. C'est un terreau pour les gourous".

"Mon cheval de bataille, c'est de protéger les victimes. Elles sont sorties de la société, on leur enlève tout esprit critique", poursuit celui qui rencontre plusieurs associations de victimes et qui avait saisi la Miviludes au sujet du salon Primevère.

Pour Ludovic Hernandez, "il y a un devoir de vigilance à avoir. Les écologistes ne l'ont pas. Et ils font même la promotion de doctrines". Une allusion aux promotions voire aux partenariats établis avec la biodynamie ou la NEF, soupçonnés d'avoir des liens avec l'anthroposophie qui "remet en cause la médecine et la science".

00:00 Travail sur les dérives sectaires

03:23 Biodynamie/Anthroposophie

10:51 NEF