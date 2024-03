Lyon : le salon Primevère revient sans polémique mais toujours avec l'appui des élus écologistes

La Miviludes avait évoqué un risque de "dérives sectaires" à Eurexpo, compte-tenu de la présence de certains exposants qui proposaient des "offres pseudo-thérapeutiques".

A l'époque, les élus écologistes, très présents au salon, avaient soutenu les organisateurs et dénoncé les critiques, notamment celles émanant du gouvernement. La banque Nef notamment avait été largement protégée par la Ville de Lyon, qui se cachait parfois derrière le fait que Gérard Collomb, avant les Verts, déambulait dans les allées du salon.

Ce vendredi, le salon Primevère revient. La configuration reste la même, les exposants aussi. Mais cette fois, pas de polémique. Ni la Miviludes, ni l'élu d'opposition Ludovic Hernandez ne souhaitent porter le sujet.

Pourtant, la problématique présumée soulevée il y a un an semble toujours d'actualité. La psychologie biodynamique sera par exemple l'un des exposants présents ces trois prochains jours et parmi les plus soumis aux inquiétudes des détracteurs de ce type de pratiques.

Fidèles à leurs convictions, les Verts seront nombreux à Eurexpo. EELV a d'ailleurs pris un stand, tout comme la France insoumise, et fait la promotion de l'évènement sur les réseaux sociaux.

Ne manquez pas le salon Primevère qui se tient du 1er au 3 mars à Lyon.



— Les Écologistes - Grand Lyon Métropole (@ecolosgrandlyon) February 28, 2024

Le vice-président de la Métropole chargé de l'Agriculture Jérémy Camus sera l'un des intervenants les plus assidus : il participera vendredi à 18h à la conférence Pour une démocratie alimentaire, samedi à 14h à "Accès à la terre et dynamique rurale", et à 18h15 à la conférence Loi d'orientation et avenir agricole.

Anne Grosperrin, vice-présidente de la Métropole chargée de l'Eau, sera l'une des intervenantes de la conférence "L'impunité des pollueurs face à un scandale sanitaire aux PFAS" samedi à 14h.

Le député LFI de Villeurbanne Gabriel Amard sera samedi à 12h15 au salon pour la conférence "Pour en finir avec les passoires thermiques" avec l'économiste (et opposant au Lyon-Turin) Daniel Ibanez, le vice-président de la Métropole chargé de l'Energie Philippe Guelpa-Bonaro et le membre de (feu) Dernière Rénovation Bertrand Caltagirone.

Dimanche midi, Pierre Athanaze, vice-président de la Métropole chargé de la Nature, interviendra aux côtés d'Odysseus 3.1 sur "Voyages dans nos milieux aquatiques régionaux".

Que serait Primevère sans ses cyclistes ? La Ville à Vélo, en plus de son stand, participera à une conférence dimanche à 14h intitulé "Pollution de l'air et mobilité" aux côtés de Fabien Bagnon, vice-président de la Métropole en charge des Mobilités actives.