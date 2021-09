Covid-19 : pas d’allègement du pass sanitaire dans le Rhône ?

L’exécutif est unanime sur le sujet depuis plusieurs jours : la situation sanitaire concernant l’épidémie de Covid-19 en France s’améliore. C’est la raison pour laquelle un allègement des mesures sanitaires est à l’étude au sein du gouvernement.

"Est-ce que dans un certain nombre de territoires, on peut adapter les choses ? Un Conseil de défense se tient mercredi prochain. On espère pouvoir adapter nos règles et donc le pass sanitaire à la circulation du virus. (…) Mais je préfère qu’on garde le pass sanitaire plutôt que de devoir reconfiner", expliquait dimanche sur BFMTV le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, mettant en avant la possibilité d’un "pass sanitaire local".

La mesure pourrait ainsi être levée dans les zones les moins touchées par l’épidémie de Covid-19 avec comme indicateur de référence le taux d’incidence. Ce dernier serait fixé à moins de 50 cas pour 100 000 habitants afin que le pass sanitaire ne soit plus obligatoire.

Le Rhône devrait par conséquent encore attendre avant de voir la mesure levée. Selon les dernières données de CovidTracker, le taux d’incidence dans le département était de 84 pour 100 000 habitants en ce début de semaine.

Les modalités exactes de ce possible allègement des mesures sanitaires devraient être dévoilées dans la foulée du Conseil de défense.

L’entourage du Premier ministre, Jean Castex, a déjà fait savoir qu’un projet de loi concernant la prolongation la prolongation du pass sanitaire au-delà du 15 novembre allait être présenté en Conseil des ministres le 13 octobre.