Près de Lyon : une battue organisée ce mercredi pour retrouver un septuagénaire disparu

Gérard C. a quitté son domicile de Saint-Romain-au-Mont-d’Or jeudi dernier à la mi-journée. Il n’a depuis plus donné signe de vie. Le septuagénaire est atteint d’une maladie dégénérative type Alzheimer et souffre de diabète (insulino-dépendant). Le jour de sa disparition, il portait un short/bermuda, et un bob sur la tête.

La commune se mobilise pour retrouver sa trace. Une nouvelle battue citoyenne est organisée ce mercredi après-midi. "Nous appelons à la mobilisation de tous, que vous le connaissez ou non, à venir nous aider lors d’une battue ce mercredi 22/09 à 13h au stade de Saint Romain au mont d’or pour un départ vers 13h30-14h", indique sa petite-fille dans un message posté sur les réseaux sociaux.

Les investigations se poursuivent pour obtenir le moindre indice sur la disparition de Gérard C. Une enquête a été ouverte. Elle est menée par les gendarmes de Neuville-sur-Saône.